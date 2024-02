Ascheri Group annuncia l’ingresso di Daniele Iarussi in qualità di “Of Counsel - Senior Associate”

Daniele Iarussi

Ascheri Group assieme ad Ascheri & Partners LTD e Ascheri Nelson LPP, annuncia l’ingresso di Daniele Iarussi in qualità di “ Of Counsel - Senior Associate ” nel gruppo londinese.

Daniele Iarussi, Avvocato Cassazionista, docente a contratto in Istituzioni di diritto privato e dottore di ricerca Diritto del Lavoro presso l’Università di Bologna, è fondatore e titolare dello Studio Legale Iarussi, con sede principale in Asola – Mantova, specializzato in diritto del lavoro italiano e comparato (oltre che in diritto civile, diritto di famiglia e tributario). E’ altresì specializzato nell’assistenza legale interdisciplinare alle società strutturate con il c.d. MLM (Multi Level Marketing).

È, inoltre, “avvocato europeo” e membro del Consiglio degli Ordini Forensi d’Europa (CCBE) ed è stato selezionato dal CNF per il 2020 e per il 2021 tra i primi trenta avvocati italiani per rappresentare l’Italia al Consiglio d’Europa nel corso/conferenza (HELP) sui ricorsi alla Corte di Giustizia.

Vanta numerose esperienze di studio e di ricerca presso l’Università di Alicante (Spagna), l’Università dell’Avana e l’Università di Miami, nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da Università e/o istituzioni pubbliche. Ha svolto attività di ricerca presso il Servizio Giuridico della Commissione Europea a Bruxelles ed ha collaborato con primari studi legali americani, incardinandosi come esperto di diritto internazionale privato e contrattualistica.