Ashurst, A&O Shearman e Norton Rose Fulbright nel finanziamento delle tratte autostradali A21 e A5

Umberto Antonellit, Nicola Toscano, Federic Demeulenaere, Nunzio Bicchieri

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito la società di progetto Ivrea Torino Piacenza S.p.A., controllata da Consorzio Stabile SIS S.C.p.a. (partecipato al 51% da Fininc e al 49% da Sacyr) in qualità di borrower in relazione al finanziamento relativo al subentro nella gestione delle tratte autostradali A21 Torino-Alessandria-Piacenza, A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, la Bretella di collegamento A4/A5 Ivrea-Santhià e la diramazione Torino-Pinerolo e il Sistema Autostradale Tangenziale Torinese.

Il finanziamento è stato concesso da Banco Santander assistita da A&O Shearman e Norton Rose Fulbright.

Ashurst ha assistito la società di progetto e gli sponsors in tutte le fasi della redazione della documentazione contrattuale di progetto e nella revisione e negoziazione della documentazione finanziaria con un team multidisciplinare guidato dal partner Umberto Antonelli supportato dal counsel Nicola Toscano, dalla senior associate Yasmina Tourougou e dagli associate Stefano Tallamona ed Alessio Lisanti. La partner Elena Giuffrè con il senior associate Gianluca Di Stefano ha seguito gli aspetti di diritto amministrativo. Il partner Michele Milanese con il supporto dell’associate Federico Squarcia ha curato i profili fiscali dell’operazione. I profili golden power sono stati seguiti da un team coordinato dal partner Gabriele Accardo supportato dalla counsel Giulia Carnazza e dall’associate Dalila Marchello.

A&O Shearman ha assistito Banco Santander con un team composto dal counsel Frederic Demeulenaere e dai partner Craig Byrne e Pietro Scarfone, coadiuvati dai senior associate Evangeline Schumacher, Marco Mazzola e Sarah Capella, dall’associate Edoardo Brugnoli e dal trainee Arjun Singh. Il counsel Elia Clarizia con il supporto della senior associate Simona Simone ha curato i profili fiscali dell’operazione.

Norton Rose Fulbright ha assistito Banco Santander in relazione a tutti i profili project e di due diligence con un team guidato dal partner Nunzio Bicchieri, del team di Banking and finance dell’ufficio di Milano, supportato dalla senior associate Stefania Casini, dagli associate Giulio Mariano e Alessia Fatuzzo e dal trainee Mattia Musella.

Un team separato di A&O Shearman guidato dal partner Luke Lewis insieme all’associate Leo Hodges ha anche assistito The Bank Of New York Mellon, London Branch e BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited rispettivamente in qualità di Facility Agent e Security Agent.