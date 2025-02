Ashurst con BNP nell’investimento in I.L.C. insieme a Innova Investments

Andrea Di Rosa, Fabio Niccoli

BNP Paribas BNL Equity Investments ha acquisito – nell’ambito di un club deal promosso da Innova Investments, società di private equity specializzata in operazioni in forma di club deal e unitamente a importanti famiglie imprenditoriali italiane e altri a investitori istituzionali - la maggioranza del gruppo I.L.C., azienda leader nella produzione di sistemi e componenti per la lubrificazione centralizzata.

I fondatori Graziella e Maurizio Morelli continueranno a detenere una quota significativa del capitale sociale e guideranno la nuova fase di crescita della società mantenendo le proprie posizioni manageriali. L’investimento permetterà alla società, fondata nel 1975 in provincia di Varese, di consolidare la propria leadership nel mercato e avviare importanti piani di crescita.

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito BNP Paribas BNL Equity Investments con un team costituito dal partner Fabio Niccoli, dal counsel Andrea Di Rosa e dall’associate Carolina Quagliata.