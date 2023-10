Ashurst e ADVANT Nctm con Azimut Libera Impresa e Specht Group Italia in una innovativa iniziativa di senior housing a Siena

Andrea Caputo, Vito Bisceglie









Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Azimut Libera Impresa SGR, per conto del “Fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG” (Fondo IPC) dedicato agli investimenti nel settore delle infrastrutture sociali, in un’innovativa iniziativa di senior living a Siena condotta in partnership con Specht Group Italia, assistita da ADVANT Nctm.



Si tratta di una struttura nuova - con un parco di quattro ettari con vista sul centro storico della città toscana - che mette a disposizione 83 appartamenti completamente arredati studiata e dedicata ai bisogni della terza età̀. Sono presenti anche un ristorante, un bar, un centro benessere, una piscina e molti altri ambienti pensati per attività̀ culturali e d’intrattenimento e per favorire i momenti di convivialità̀.



Il progetto è nato ad inizio 2021 su impulso di Specht Group Italia ed Azimut Libera Impresa SGR, e si è concretizzato con l’investimento da parte del Fondo IPC per l’acquisizione della struttura dalla Sans Souci S.r.l., controllata da Carron S.p.A., che aveva acquisito il complesso - una Residenza Turistica Alberghiera (RTA) mai ultimata ed abbandonata da 10 anni - dalla curatela fallimentare finalizzato ad una importante operazione di rigenerazione urbana.



L’intera infrastruttura è stata completamente rivisitata adattandola alle specifiche esigenze della futura clientela senior, italiana e straniera.



Per Ashurst ha agito un team coordinato dal partner Andrea Caputo, responsabile del dipartimento immobiliare, supportato dall’associate Vincenzo Esposito e dal trainee Silvio Nuzzo, mentre per ADVANT Nctm il team è stato coordinato da Vito Bisceglie, partner e responsabile del dipartimento immobiliare, coadiuvato dagli associate Elena Granati e Sara Petricciuolo.