Ashurst e DLA Piper nel finanziamento del primo progetto di stoccaggio di energia (BESS) su base tolling da 1.000MW/h di Aer Soléir

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Aer Soléir, società irlandese operante nel settore eolico, solare e dello stoccaggio di energia, in relazione al finanziamento da 216 milioni di euro per la costruzione di un sistema di accumulo (BESS) da 1.000MW/h, situato in comune di Rondissone (TO).

Il finanziamento è stato concesso da un pool di banche composto da ABN AMRO, BayernLB, CIBC, Nord/LB e Siemens Bank assistite da DLA Piper.

Si tratta di uno dei principali progetti BESS storage in Italia ed il primo di questa dimensione ad essere finanziato in project finance su base tolling. Il progetto si è aggiudicato un contratto di capacità quindicennale (Capacity Market) nell’asta del primo trimestre 2025 e beneficia di un contratto di tolling con EGO Energy, società interamente controllata da Shell Italia.

Ashurst ha assistito Aer Soléir con un team cross-border guidato dal partner Carloandrea Meacci supportato, per gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria, dal counsel Nicola Toscano, dalla senior associate Mariavittoria Zaccaria e dall’associate Michela Bardelli; e per gli aspetti relativi alla due diligence, dall’associate Francesco Carrà e dal trainee Alessandro Galli. La partner Elena Giuffrè ha coordinato gli aspetti di diritto amministrativo supportata dal senior associate Gianluca Di Stefano, dall’associate Francesca Sala e dal trainee Matteo Perrone. I profili fiscali sono stati curati da un team composto dal partner Michele Milanese, dal counsel Roberto Ingrassia, dall’associate Leonardo Sabatini e dai trainee Irene Tedeschi e Pier Paolo Capponi. Gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti dal partner Antony Skinner e dall’associate Millie Gray.

DLA Piper ha assistito gli istituti finanziatori con un team multidisciplinare degli uffici di Regno Unito, Irlanda, Italia e Paesi Bassi, coordinato dal partner Nikhil Markanday della sede di Londra. L’assistenza di diritto italiano in relazione alla documentazione finanziaria, ai contratti di progetto e alla due diligence è stata prestata da un team coordinato dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli e composto dagli avvocati Francesco Chericoni, che ha agito quale project manager, e Camilla Corradini. L’assistenza fiscale è stata prestata dal partner Andrea Di Dio, coadiuvato dall’avvocato Valentina Trappolini. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dal partner Germana Cassar, coadiuvata dagli avvocati Ludovica Gennaro ed Erika Parente.