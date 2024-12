Ashurst e Parola Associati nell’acquisizione da parte di Verdalia di 5 impianti di biometano

Carloandrea Meacci, Federico Piccioccni, Lorenzo Parola, Luigi Agostinacchio

Verdalia Bioenergy, società europea di biometano supportata dai fondi infrastrutturali di Goldman Sachs Alternatives, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione da fondi controllati da Green Arrow Capital e da Lazzari&Lucchini di un portafoglio di impianti di biometano.

Il portafoglio è costituito da 5 impianti in fase avanzata di sviluppo e situati in Lombardia e Veneto, con una capacità produttiva complessiva prevista di circa 170 GWh annui di biometano derivante dal trattamento di 250.000 tonnellate di materie prime all’anno. Quattro dei cinque impianti beneficiano già del sistema di incentivi DM 2022 e la messa in funzione degli impianti è prevista per la fine del 2025, con l’obiettivo di abbattere l’equivalente di 50.000 tonnellate di emissioni di gas serra all’anno.

L’operazione fa seguito alle recenti acquisizioni da parte di Verdalia di 7 impianti operativi a maggio 2024 e di 4 progetti greenfield ad agosto 2024 in aree limitrofe del Nord Italia.

il team legale in house di Verdalia che ha seguito l’operazione è stato composto dal group general counsel Pedro Perea, dalla legal director Italy Letizia Giampieri e dal legal director Spain Javier Franch Camino.

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Verdalia e i fondi infrastrutturali di Goldman Sachs Alternatives con un team multidisciplinare guidato dal partner Carloandrea Meacci , coadiuvato dal senior associate Giorgio Sorci e dagli associate Federico Piccione e Francesco Pizzal, e per gli aspetti legati alla due diligence legale da un team guidato da Elena Maria Giuffrè, e coadiuvato per gli aspetti corporate e real estate, dalle associate Marta Simoncelli, Valentina Carlino e dal trainee Alessio Parenti, e per gli aspetti autorizzativi dagli associate Francesca Sala e Marco Messina, e dal trainee Matteo Perrone.

Lo studio Parola Associati ha assistito Green Arrow Capital e Lazzari&Lucchini con un team guidato dal partner Lorenzo Parola e composto dagli associate Luigi Agostinacchio e Gianluca Zampieri e dalla trainee Veronica Valentina Nolè.