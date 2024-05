Ashurst e Parola Associati nell’acquisizione da parte di Verdalia (fondi infrastrutturali di Goldman Sachs) di uno dei più grandi portafogli di impianti a biometano in operation

Carloandrea Meacci, Elena Giuffrè, Lorenzo Parola, Andrea Coluzzi

Verdalia Bioenergy, portfolio company dei fondi infrastrutturali di Goldman Sachs Asset Management dedicata al biometano, ha sottoscritto accordi vincolanti con GAIF Bio Holding S.r.l., Green Arrow Bio Holding S.r.l. (società del gruppo Green Arrow), L&L Bio S.r.l., L&L CH4 S.r.l. e L&L S.p.A. (società del gruppo L&L) per l’acquisizione di un portafoglio di impianti a biometano in operation e alcune società di service. Il closing dell’operazione è soggetto a condizioni sospensive standard per questo tipo di operazioni.

Il portafoglio ha una capacità produttiva di 190 GWh annua, pari a circa 17,85 mln mc/a, mediante la digestione anaerobica di 350.000 tonnellate annue di reflui zootecnici e scarti di produzione agricola.

Gli impianti sono stati realizzati nella provincia di Brescia e costituiscono i primi progetti incentivati ai sensi del DM “Biometano 2018”.

Con questa operazione, Verdalia Bioenergy (che attualmente vanta una pipeline di progetti in Spagna e in Italia con un volume di oltre 2,5 TWh di biometano all’anno) rafforza la propria presenza in Europa e si pone come uno dei leader continentali nel settore del biometano.

Ashurst e Parola Associati hanno prestato assistenza, rispettivamente, all’acquirente e ai venditori nella predisposizione e negoziazione del complesso set di accordi vincolanti.

Ashurst ha affiancato la direzione legale di Verdalia Bioenergy composta da Letizia Giampieri (Head of Legal Verdalia Italy), Pedro Perea (Verdalia Group General Counsel) e Javier Franch Camino (Legal Manager Verdalia Spain).

Ashurst ha agito con un team guidato dal managing partner Carloandrea Meacci (in foto), supportato dal senior associate Giorgio Sorci e dagli associates Federico Piccione e Francesco Pizzal. Un team guidato dalla partner Elena Giuffrè (in foto), con il supporto del senior associate Gianluca Di Stefano, degli associates Francesca Sala, Francesco Carrà e Alessio Lisanti e dei trainees Marta Simoncelli, Michela Bardelli, Marco Messina, Matteo Perrone e Isabella Rudini ha curato gli aspetti di due diligence. Un team composto dai partner Ruby Hamid e Neil Donovan e dall’associate Eleanor Zhao ha seguito gli aspetti di compliance due diligence.

Il team di Parola Associati, che ha assistito Green Arrow sin dall’acquisizione da parte delle società del gruppo Green Arrow dalle società del gruppo L&L delle quote di maggioranza delle target, ha assistito entrambi i venditori nell’operazione M&A (inclusa la fase di screening per l’individuazione dell’acquirente), nella vendor due diligence e nella predisposizione e negoziazione degli accordi vincolanti, con un team guidato dai Partner Lorenzo Parola e Andrea Coluzzi (entrambi in foto) e composto dall’associate Federica Re e dalla trainee Veronica Valentina Nolè. L’attività di vendor due diligence è stata coordinata dal Partner Andrea Leonforte con il supporto degli associate Luigi Agostinacchio e Chiara Salvaneschi e dei trainee Silvia Pellegrino e Antonio Fuiano.

Verdalia Bioenergy è stata inoltre assistita da Intesa Sanpaolo per gli aspetti di M&A, da EY in qualità di advisor finanziario e fiscale, da Ramboll in qualità di advisor tecnico e da ERM per i temi ambientali.

I venditori sono stati inoltre assistiti da Mfz, in qualità di advisor finanziario e Afry in qualità di advisor tecnico.