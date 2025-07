Ashurst con le banche per il finanziamento del gruppo Ligabue

Giulia Lamon, Riccardo Rossi

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito un pool di lender nel finanziamento di importo pari a €50 milioni a favore del gruppo Ligabue, storico player nel settore del food service e specializzato nei servizi per il mercato marittimo ed energetico.

L’operazione, che si articola in tre distinte linee di credito, è stata strutturata da UniCredit in qualità di banca agente, mandated lead arranger, global coordinator e bookrunner e Banca Finint nel ruolo di mandated lead arranger, ed è stata sottoscritta da un pool di primarie istituzioni finanziare composto da Banco BPM, Crédit Agricole Italia, ICCREA Banca, BCC Pordenonese e Monsile, BCC Annia, BCC Veneta oltre che da UniCredit e, per una delle linee, da Banca Finint.

Il finanziamento è finalizzato a dare maggiore stabilità e armonizzazione finanziaria, e al refinancing di precedenti operazioni a medio-lungo termine, e a coprire le esigenze derivanti dal programma di investimenti del piano industriale 2025-2029, con un ulteriore sviluppo internazionale del gruppo.

Ashurst ha assistito le banche finanziatrici con un team coordinato dal partner Riccardo Rossi supportato dalla senior associate Giulia Lamon e dall’associate Marco Sangiorgi.

Per il gruppo Ligabue ha agito il team legale interno del gruppo coordinato dal general counsel Gianluca Ferrarese, coadiuvato dallo studio legale Roberto Nevoni