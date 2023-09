Ashurst con MET Group nell’acquisizione di un progetto fotovoltaico in Puglia

Carloandrea Meacci ed Elena Giuffrè









Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Keppel MET Renewables, la nuova piattaforma di investimento nata dalla joint venture tra la svizzera MET Group e la società di Singapore Keppel, nell’acquisizione del 100% di un progetto fotovoltaico in Puglia.



Il progetto è attualmente in una fase iniziale di sviluppo e secondo le previsioni raggiungerà lo stato di “ready-to-build” nel 2025, per entrare così in funzione nel 2026. L’impianto avrà una capacità installata di 38 MWp e una produzione totale di energia pari a circa 63 GWh all’anno, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 20.000 famiglie.



Ashurst ha assistito Keppel MET Renewables per gli aspetti transactional con un team guidato dal managing partner Carloandrea Meacci con il supporto dell’associate Sara Chenchene, Andrea Enni e dal trainee Giovanni De Camelis. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti da un team guidato dalla partner Elena Giuffrè con il supporto del senior associate Gianluca Di Stefano e del trainee Marco Messina.