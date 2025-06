Assegno per i figli, la baby sitter entra tra gli extra da pagare senza accordo

Tra le spese straordinarie per i figli a cui entrambi i genitori separati devono contribuire anche se non sono state concordate in precedenza entrano il servizio di baby sitter e i corsi di specializzazione e i master, se svolti presso istituti pubblici. Sono due delle principali novità contenute nelle linee guida per le «Spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità», aggiornate nel distretto di Milano con un protocollo...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi