Assicurazione contro gli infortuni e valutazione dell’indennizzo secondo il principio ex art. 1370 c.c.
Assicurazione contro gli infortuni - Risarcimento danni - Liquidazione - Valutazione - Lesione - Menomazione - Rapporto di causa ed effetto - Invalidità permanente - Contratto - Clausola ambigua - Postumi - Aumento dell’indennizzo
Per la dottrina medico legale i concetti di “lesione” e “menomazione” sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell’invalidità permanente. Pertanto, la clausola inserita in un contratto di assicurazione...
La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali è quella prevista dai contratti collettivi
Gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso da cui desumere il vincolo della continuazione
Decreto 231 e obbligatorietà dell’azione penale del PM nel processo de societate
La funzione in concreto assolta dall’assegno divorzile non incide sul diritto dell’ex coniuge alla quota del TFR
