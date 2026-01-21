Assicurazione contro gli infortuni e valutazione dell’indennizzo secondo il principio ex art. 1370 c.c.

Assicurazione contro gli infortuni - Risarcimento danni - Liquidazione - Valutazione - Lesione - Menomazione - Rapporto di causa ed effetto - Invalidità permanente - Contratto - Clausola ambigua - Postumi - Aumento dell’indennizzo

Per la dottrina medico legale i concetti di “lesione” e “menomazione” sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell’invalidità permanente. Pertanto, la clausola inserita in un contratto di assicurazione...