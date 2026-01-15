Assicurazioni: recidiva di malattia non indennizzabile come nuovo evento
Il ripresentarsi di una patologia tumorale non può essere considerato un “nuovo” evento che integri una malattia autonoma, ma deve essere qualificato come il riacutizzarsi di una patologia già manifestata. Pertanto, non è indennizzabile se già oggetto di un precedente risarcimento, in conformità alle clausole contrattuali. È quanto ha chiarito la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con ordinanza n. 807 del 2026, sottolineando inoltre che l’interpretazione delle clausole spetta esclusivamente...