Assicurazioni, nelle risposte ai reclami le Compagnie devono tenere conto delle decisioni del nuovo Arbitro
Se il reclamo viene respinto, il cliente può presentare ricorso all’Arbitro oppure rivolgersi all’Ivass
Il ruolo del reclamo, che va presentato prima di ricorrere all’Arbitro, a pena di inammissibilità del ricorso, impone alle imprese e agli intermediari la revisione della politica di gestione dei reclami. Già in passato il reclamo integrava un delicato momento di relazione di un’impresa o di un intermediario con la propria clientela, mentre il numero di doglianze ricevute è sempre stato indice della maggiore o minore qualità della “customer care”. Ora la gestione dei reclami dovrà essere svolta anche...