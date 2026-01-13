ATS acquisisce Conexus da Mutares SE & Co. KGaA: GOP e BonelliErede gli advisor legali

Premonte, Fratini

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito ATS - Advance Technologies System S.r.l., una società interamente controllata da Maximum Return System Group, un gruppo di investimento di private equity specializzato in combinazioni di fonti di capitale private orientate alla crescita del valore e al ritorno sull’investimento, nella sottoscrizione di un accordo con Mutares SE & Co. KGaA, assistita dallo studio legale internazionale BonelliErede, per l’acquisizione della società in portafoglio Conexus S.p.A., società specializzata in infrastrutture energetiche con 250 dipendenti e 10 sedi in Italia.

L’acquisizione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2026, subordinatamente alle consuete approvazioni normative e all’avveramento delle condizioni per il closing, tra cui l’approvazione ai sensi del regime italiano Golden Power.

ATS è stata assistita da GOP con un team composto dal partner Raimondo Premonte e dagli associate Vito Quaglietta e Hansol Kim.

Mutares SE & Co. KGaA è stata assistita da BonelliErede con un team composto dal partner Fulvio Marvulli, dal managing associate Edoardo Fratini e da Gabriele Provaggi.