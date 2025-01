Atti di disposizione precedenti il sorgere del credito, margini più stretti per la revocatoria

Lettura restrittiva della Cassazione, sentenza n. 1898 depositata oggi, sulla revocatoria degli atti patrimoniali messi in atto dal debitore in danno del creditore prima del sorgere del credito stesso. Per le Sezioni unite infatti si devono “tenere debitamente in conto” anche degli interessi dei terzi operando “un opportuno bilanciamento”. È stato così accolto il ricorso del terzo acquirente contro la sentenza della Corte di appello di Roma che invece aveva concesso la revocatoria degli atti di alienazione...

