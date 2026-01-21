Atti Pa: passa a sei mesi il termine per l'annullamento in autotutela

L'articolo 1 della legge, modificando l'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n 241 (nota, esemplificativamente, come "legge sul procedimento amministrativo") riduce da dodici a sei mesi il termine entro il quale la pubblica amministrazione può esercitare il potere di annullamento in via di autotutela dei provvedimenti amministrativi illegittimi di tipo autorizzatorio o di attribuzione di vantaggi economici

La legge 2 dicembre 2025 n. 182, recante «disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese», contiene una pluralità di disposizioni (si compone di ben 74 articoli), che incidono sull'ordinamento giuridico ben al di là di quanto enunciato dal suo stesso titolo.

Il contenuto della legge 182/2025

Pubblicata il 3 dicembre 2025, la nuova legge è entrata in vigore secondo il termine ordinario, il successivo 18 dicembre.

Essa si...