AUCTUS Partners acquista il 65% di Comesvil SpA: GOP e ADVANT Nctm gli studi coinvolti

Alfredo D’Aniello, Ludovica Di Paolo Antonio, Giovanni De’ Capitani e Eleonora Parrocchetti









Gli studi legali Gianni & Origoni e ADVANT Nctm hanno assistito, rispettivamente, Comesvil SpA ed il fondo di private equity tedesco-italiano AUCTUS Partners nell’operazione di acquisizione da parte di AUCTUS del 65% di Comesvil SpA e nella definizione degli accordi parasociali tra i soci di Comesvil SpA.



L’operazione è stata sostenuta da UniCredit con un finanziamento ad hoc a supporto dell’operazione, mentre Iniziativa, boutique finanziaria con il suo headquarter a Napoli e sedi a Milano, Roma, Torino e Bruxelles, ha agito come financial advisor e coordinator dell’operazione per conto di Comesvil e della proprietà.



Comesvil è uno tra i principali player italiani nel settore del segnalamento ferroviario e nel comparto delle TLC per il railway, e vanta un’importante presenza internazionale con una controllata in Arabia Saudita, e sedi operative in Danimarca e Emirati Arabi. Le sedi all’estero sono stabilmente coinvolte nella costruzione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei rispettivi paesi. La società gestisce inoltre cantieri in Europa, Asia e America.



GOP ha agito con un team guidato dal partner Alfredo D’Aniello, coadiuvato dal counsel Ludovica Di Paolo Antonio, dal senior associate Alberto Punzi e dall’associate Duilio Cirilli.



Il team di ADVANT Nctm è stato guidato dai partner Giovanni de’ Capitani di Vimercate ed Eleonora Parrocchetti, affiancati dagli avvocati Bianca Macrina, Lorenzo Foot e Vittoria Belcuore, nonché dal partner Manfredi Luongo e dalla dott.ssa Irene Aquili per la strutturazione dell’operazione.