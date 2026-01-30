Rassegne di Giurisprudenza

Autonomia del profitto nell’associazione per delinquere: il riscontro sistematico indiretto nel D.Lgs. 231/2001

a cura della Redazione Diritto

Persona giuridica - Responsabilità da reato degli enti - Reato di associazione per delinquere - Art. 416 cp - Art. 24 dlgs.n. 231/2001 - Profitto - Autonomia da quello dei reati-fine - Configurabilità

Il delitto di associazione per delinquere è idoneo a generare un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine; questo distinto profitto è costituito dal complesso dei “vantaggi” direttamente conseguenti dall’insieme di questi ultimi. Tale opzione esegetica trova un fondamentale, ...

Gli ultimi contenuti di Rassegne di Giurisprudenza