Autosicura acquisisce Sansone con Carrà Gaini e CRCCD

Autosicura, società del gruppo A21 Holding e leader nel mercato italiano della carrozzeria, ha sottoscritto gli accordi vincolanti per l’acquisizione di Sansone Auto, azienda di riferimento nell’Alto Monferrato nel settore della riparazione auto per danni da collisione. Questa iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di crescita territoriale di Autosicura nel nord ovest. A seguito del perfezionamento dell’operazione, Christian Repetto – principale protagonista dello sviluppo della Sansone Auto – assumerà un ruolo manageriale in Autosicura nello sviluppo di nuovi business nel nord ovest.

A21 Holding e Autosicura sono state assistite da Carrà Gaini & Partners con gli avvocati Massimiliano Gaini e Andrea Ferraro.

Sansone e Christian Repetto sono stati assistiti, per gli aspetti contrattuali e societari, dallo Studio Legale Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners con un team guidato dal senior associate Alberto Elmi e composto dagli associate Simone Stasio e Marco Renzi, sotto la supervisione della partner Stefania Rossini, nonché da Toffoletto De Luca Tamajo, con il partner Francesco Lorenzi, per gli aspetti di diritto del lavoro.