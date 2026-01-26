Civile

Autovelox: sanzione nulla se l’apparecchio non è omologato

L’omologazione ha natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico

di Fortunato Costantino

Il Giudice di Pace di Sant’Anastasia (sentenza n. 23 dicembre 2025, n. 1464), adito in tema di opposizioni a sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada (Dlgs n. 285/1992), in particolare in riferimento alla rilevazione automatica della velocità di guida a mezzo di un apparecchio autovelox non omologato ma approvato, affronta la questione diritto consistente nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all’omologazione la sola preventiva approvazione...

