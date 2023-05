Avvocati, cancellazioni in crescita esponenziale: da 1.373 (nel 2010) a 8.698 (nel 2022) di Francesco Machina Grifeo

Il 70% delle cancellazioni riguarda il mondo femminile e soprattuto le donne che vivono nel sud del Paese

"Per il secondo anno consecutivo il numero degli avvocati è in declino. In due anni si sono perse circa 2.000 unità, il rapporto sulla popolazione tuttavia è rimasto invariato visto che anche la popolazione italiana sì è ridotta. C'è un elemento però che ha anticipato questo dato ed è quello delle cancellazioni. C'è stato un calo delle iscrizioni ma non preoccupante, si iscrivono in maggioranza donne ma se ne calcellano ancora di più, ora siamo al punto che le cancellazioni per il 70% riguardano il mondo femminile e soprattuto le donne che vivono nel sud". Così Giovanna Biancofiore, attuario di Cassa forense.



La tabella mostra come lo scorso anno a fronte di 4.540 nuove iscritte, le donne cancellate sono state ben 5.873, con un saldo negativo di 1.333 avvocate in meno. Per gli uomini invece nello stesso periodo la differenza è positiva per quasi 900 nuovi professionisti.

LA TABELLA DELLE CANCELLAZIONI