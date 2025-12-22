Avvocati: Cassa Forense rafforza la tutela sanitaria

Rafforzata la tutela sanitaria per gli avvocati iscritti a Cassa Forense. Lo ha comunicato lo stesso ente previdenziale su CfNews, rendendo noto che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 25 settembre e del 21 novembre, ha approvato modifiche rilevanti alla gara europea per l’affidamento della Polizza Sanitaria Base e della Polizza Sanitaria Integrativa per il periodo 2024-2027.

Le decisioni adottate puntano a rafforzare in particolare e in modo significativo la copertura delle cure oncologiche...