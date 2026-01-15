Avvocati: compensi da concordare in forma scritta al momento dell’incarico
La Cassazione ha precisato che l’accordo sull’onorario del legale va stipulato al momento del conferimento dell’incarico professionale
L’accordo per determinare il compenso professionale tra avvocato e cliente deve avere necessariamente forma scritta. In caso contrario il patto si considera nullo.
La vicenda
La Cassazione (ordinanza n. 803/26) ha puntualizzato che nel caso de quo non era consentito ritenere assolto l’onere di forma scritta e di sottoscrizione (sia del cliente, sia del legale) richiesto dal terzo comma dell’articolo 2233 del cc. E questo, non soltanto perché l’informativa del 7 dicembre 2018 era incerta e non ...