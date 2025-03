Avvocati: contributi per follow up oncologico

Pubblicato il bando 16/2024 per l’assegnazione di contributi per il sostegno dell’attività professionale nel periodo di follow up oncologico. Lo rende noto Cassa Forense pubblicando contestualmente le graduatorie dei bandi n. 2/2024 per l’assegnazione di borse di studio per orfani, titolari di pensione di reversibilità o indiretta e n. 3/2024 per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti universitari figli di iscritti.

Follow up oncologico: destinatari

Il bando è destinato ad offrire...