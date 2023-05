Avvocati: corsi help, domande entro il 2 maggio di Marina Crisafi

Il CNF informa che sono attivi 4 nuovi corsi online con tutor per gli avvocati nell'ambito del programma Help del Consiglio d'Europa. Domande entro il 2 maggio

Al via i nuovi corsi nell'ambito del programma Help del Consiglio d'Europa destinati agli avvocati. Lo comunica il Consiglio Nazionale Forense, con apposita circolare inviata agli ordini forensi con il relativo bando.



C os'è il Programma Help

Il Programma europeo per la formazione dei professionisti del diritto, magistrati e avvocati, in materia di diritti umani (Programma HELP), si ricorda, ha il fine di coadiuvare gli Stati membri del Consiglio d'Europa "nell'assicurare l'implementazione e l'...