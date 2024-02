Avvocati: coworking gratuito prorogato fino al 2025

E’ stato prorogato per un altro anno, fino alla fine di febbraio 2025, il servizio di coworking gratuito promosso da Cassa Forense in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Roma. Ne dà notizia il COA capitolino sul proprio sito, dopo l’ufficializzazione dell’iniziativa presso la sede Pick Center di Via Boezio a Roma, alla presenza del Presidente del COA Roma Paolo Nesta, del Consigliere del CdA di Cassa Forense Giancarlo Renzetti, dei Consiglieri dell’Ordine forense capitolino Segretario Alessandro...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi