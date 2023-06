Avvocati e altri professionisti, tutti i vincoli alle aggregazioni di Angelo Busani

No alla Stp multidisciplinare anche dal Consiglio dei commercialisti (dopo quello forense).I legali possono esercitare solo in società tra avvocati. Nessun limite allo studio associato









In una società tra professionisti (Stp) possono anche essere soci uno o più avvocati, ma non come professionisti, bensì come soci di capitale e, quindi, in una Stp multidisciplinare l’oggetto sociale non può prevedere anche l’esercizio dell’attività forense.

Non è possibile costituire una società tra professionisti (Stp) multidisciplinare, e cioè con un oggetto sociale che preveda l’esercizio di una pluralità di professioni, se tra i soci non vi sia almeno un professionista per ciascuna delle professioni...