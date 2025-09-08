Avvocati e pensione di vecchiaia: fanno fede i redditi con contributi effettivamente versati
“Effettiva contribuzione” non significa “integrale”, con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l’annualità di anzianità contributiva
La pensione di vecchiaia degli avvocati si computa sui redditi coperti da contribuzione effettivamente versata. A chiarirlo la Cassazione con la sentenza n. 24639/25.
Il principio di diritto
I Supremi giudici - a tal proposito - hanno espresso il principio di diritto secondo cui “In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo...