Avvocati: le indicazioni della Cassa per la compensazione di Marina Crisafi

Al via la nuova finestra temporale che offre la possibilità di compensare i crediti derivanti dal gratuito patrocinio con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense. Il Dm 225/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre scorso, infatti, ha concesso questa seconda possibilità anche per il periodo che va dal 1° settembre al 31 ottobre 2023.



Compensazione crediti gratuito patrocinio

Il Dm del Mef di concerto con il ministro della giustizia, modifica infatti la disciplina...