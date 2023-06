Avvocati, l’esame si aggiorna ma i candidati sono in calo di Valentina Maglione e Valeria Uva

Per quest’anno via i due pareri scritti, resta un atto e casi pratici agli orali. Dal periodo pre pandemia perso il 35% degli aspiranti al titolo









L’esame da avvocato sperimenta un nuovo modello. Per la prossima sessione si svolgerà infatti con una formula che prevede una prova scritta (un atto) e una orale: una sorta di ibrido tra il modello tradizionale pre Covid, con le tre prove scritte e quella orale su cinque materie, e la formula con il doppio orale adottata in pandemia e prorogata fino alla sessione 2022, ancora in corso.

Il nuovo assetto è valido per ora solo per il 2023, in attesa di una revisione complessiva del sistema di accesso...