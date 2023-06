Avvocati: Modello 5/2023 da inviare online di Marina Crisafi

Cassa Forense rende noto di aver attivato dal 19 giugno la procedura online per la compilazione e l'invio telematico

Al via dal 19 giugno, la procedura online per la compilazione e l'invio del Mod. 5/2023. Lo rende noto Cassa Forense con una nota pubblicata sul proprio sito.



Modello 5/2023: procedura online e soggetti obbligati

La procedura, attivata dal 19 giugno, consente di compilare e inviare telematicamente la comunicazione obbligatoria dei dati reddituali Irpef e Iva relativi all'anno 2022 da tutti i soggetti tenuti a tale adempimento. Ovvero: tutti gli iscritti agli Albi Professionali Forensi anche per...