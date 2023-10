Avvocati, necessario completare il percorso delle specializzazioni di Matteo Prioschi









Portare finalmente a compimento il percorso per il riconoscimento delle specializzazioni degli avvocati, superando la stasi in cui sembra essere caduto il Consiglio nazionale forense. Nella prima giornata del Convegno nazionale dei giuslavoristi, in corso di svolgimento a Lucca, da cinque associazioni di settore è arrivata la richiesta di attuare gli ultimi passaggi.

Non è stata sufficiente la rassicurazione di Giampiero Cassi, consigliere del Cnf, durante i saluti inziali a rassicurare gli ospiti...