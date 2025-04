Avvocati, pronti i nuovi bandi di Cassa forense per il 2025

Nuovi contributi erogati da Cassa forense alle avvocate e ai praticanti vittima di violenza, ma anche contributi per la preparazione dell’esame di abilitazione e quelli per le spese di alloggio in studentati. Sono 19 i bandi a sostegno della professione, della salute e della famiglia approvati dalla per il 2025, con uno stanziamento di complessivi 20 milioni di euro.

Oltre a quelli tradizionali, dunque, saranno erogate 3 nuove tipologie di contributi: alle avvocate e praticanti vittime di violenza; ai praticanti avvocati per la preparazione all’esame di abilitazione; per le spese di alloggio in studentati.

“Non potevamo restare inerti di fronte a questa inaccettabile escalation di violenza che sta dilagando nel Paese”, commenta il Presidente di Cassa Forense, Valter Militi, che aggiunge: “Desideriamo sostenere le colleghe che vivono una situazione di difficoltà dovuta a violenza di genere, Il contributo economico è un aiuto concreto, che testimonia la nostra solidarietà e la ferma condanna di qualsiasi comportamento lesivo della libertà e dei diritti delle donne”.

Confermati poi i contributi per l’acquisto di strumenti informatici e per la frequenza dei centri estivi di figli minori, tra i più “gettonati” negli anni passati. I bandi prevedono misure a sostegno della professione, della salute, della famiglia. Possono partecipare gli avvocati e i praticanti iscritti a Cassa Forense, nonché i pensionati di invalidità, purché in regola con gli obblighi dichiarativi e contributivi.

E l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) esprime soddisfazione per la pubblicazione del bando relativo all’assegnazione ai praticanti di un contributo di massimo 1.000 euro per la frequenza dei corsi di formazione per la preparazione all’esame di Stato e/o all’acquisto di beni strumentali necessari per l’accesso alla professione. “Si tratta - afferma l’Associazione - di un necessario supporto per i praticanti in un momento di difficoltà, volto anche a mitigare l’impatto dell’eliminazione dell’agevolazione relativa al contributo soggettivo minimo dimezzato, in attesa della modifica del relativo regolamento”. A tal proposito, AIGA ricorda che il rapporto sull’avvocatura del 2025, presentato da Cassa Forense, ha confermato il trend degli ultimi anni che ha evidenziato un calo del numero dei praticanti. “L’erogazione di un contributo a sostegno dei professionisti del futuro - conclude Aiga - rappresenta un intervento che va nella corretta direzione”.

L’elenco completo dei bandi, con le date di apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle domande, è pubblicato sul sito di Cassa Forense, sezione assistenza.

Non è consentito beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia, erogate tramite bandi.

La Cassa ricorda che per essere ammessi alla graduatoria di ciascun bando, l’iscritto deve essere in possesso della regolarità dichiarativa e contributiva al momento della presentazione della domanda. L’irregolarità riscontrata successivamente alla presentazione della domanda non potrà essere sanata ai fini dell’ammissione in graduatoria per lo specifico bando. Per facilitare la verifica preventiva della propria posizione dichiarativa e contributiva, è stata predisposta un’apposita funzionalità in fase di accesso alla domanda di partecipazione ad ogni bando.

In particola si deve essere in regola alla data di presentazione della domanda, con le comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l’intero periodo di iscrizione alla Cassa e per i pensionati dall’anno successivo al pensionamento; e con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non oggetto di preventivo accertamento.

Inoltre, l’art. 1 comma 6 del Regolamento stabilisce che il richiedente non può beneficiare di più erogazioni relativa ai bandi 2025 per ciascuna tipologia di bandi (professione, salute e famiglia).

L’ELENCO DEI BANDI APPROVATI

Bando n. 1/2025 prestiti under 35 – anno 2025, art. 3 lett. a4) Reg. Assistenza, con stanziamento di € 2.500.000,00, di cui € 1.000.000,00 per il pagamento degli interessi passivi relativi all’intera durata del prestito e di € 1.500.000,00 per la garanzia fidejussoria;

bando n. 2/2025 per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale, art. 3 lett. a2) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 1.800.000,00;

bando n. 3/2025 per l’assegnazione di contributi ai fini dell’organizzazione degli studi - Persone Fisiche, art. 3 lett a2) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 150.000,00;

bando n. 4/2025 per l’assegnazione di contributi ai fini dell’organizzazione degli studi – Persone Giuridiche, art. 3 lett a2) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 150.000,00;

bando n. 5/2025 per l’assegnazione di contributi per attrezzare una sala videoconferenze nello studio legale, 3 lett. a2) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 300.000,00;

bando n. 6/2025 per l’attribuzione di un contributo per il sostegno della professione di Avvocate e Praticanti Avvocate vittime di violenza, art. 3 lett. a2) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 500.000,00;

bando n. 7/2025 per l’assegnazione di contributi ai praticanti avvocati per la preparazione all’esame di abilitazione, art. 3 lett. a2) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 1.000.000,00;

bando n. 8/2025 per l’assegnazione di contributi in favore per favorire l’esercizio della professione da parte di iscritti con disabilità, art. 3 lett. a7) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 150.000,00;

bando n. 9/2025 per l’assegnazione di contributi per la frequenza di centri estivi dei figli minori di iscritti alla Cassa, art. 3 lett. a5) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 1.800.000,00;

bando n. 10/2025 per l’assegnazione di contributi per la frequenza di corsi di alta formazione professionale, art. 3 lett. a2) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 1.500.000,00;

bando n. 11/2025 per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione del titolo di cassazionista, art. 3 lett. b2) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 400.000,00;

Avvocati del Futuro - Premio “Marco Ubertini” n. 12/2025 in favore di iscritti che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense nella sessione di esami indetta nell’anno 2024 con la più alta votazione, art. 3 lett. a2) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 200.000,00;

bando n. 13/2025 per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo o istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti, art. 7 lett. c) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 200.000,00;

bando n. 14/2025 per l’assegnazione di contributi per figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, art. 10, lett. d) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 3.000.000,00;

bando n. 15/2025 per l’assegnazione di borse di studio per orfani, titolari di pensione di reversibilità o indiretta, art. 10 lett. b) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 350.000,00;

bando n. 16/2025 per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti universitari, figli di iscritti alla Cassa, art. 10 lett. c) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 700.000,00;

bando n. 17/2025 per l’assegnazione di contributi per spese di alloggio in studentati per universitari figli di iscritti alla Cassa, art. 10 lett. d) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 2.000.000,00;

bando n. 18/2025 per l’assegnazione di contributi per famiglie numerose, art. 10 lett. d) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 2.000.000,00;

bando n. 19/2025 per l’assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali, art. 10 lett. d) Reg. Assistenza, con stanziamento pari ad € 800.000,00.