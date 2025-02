Avvocati: sì al legittimo impedimento per l’impegno subentrato

Anche l’impegno subentrato successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente ai fini del legittimo impedimento. È quanto si ricava dalla sentenza n. 7276/2025, con cui la prima sezione penale della Cassazione ha fornito importanti chiarimenti riguardo all’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore dovuto a concomitante impegno professionale. In particolare, la Corte ha stabilito che, in tali circostanze, il giudice di merito è chiamato a ...

