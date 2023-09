Avvocati: sì al rimborso Irap se il compenso al "collega collaboratore" è basso rispetto al reddito dichiarato di Francesco Machina Grifeo

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26338 depositata ieri, accogliendo il ricorso di un legale

Via liber al rimborso Irap per il legale che si sia avvalso della collaborazione di colleghi remunerati però con una percentuale modesta in relazione al fatturato complessivo del professionista. In questo caso infatti risulta carente il requisito dell'autonoma organizzazione alla base dell'imposta. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26338 depositata ieri, accogliendo il ricorso di un legale.

La CTR della Lombardia invece, in riforma della sentenza di primo grado, a seguito...