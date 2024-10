Avvocati specialisti, dalle nuove scuole qualità professionale con valore legale

Lo scorso 3 ottobre, al convegno annuale dell'associazione Avvocati giuslavoristi italiani, è stato presentato il progetto della scuola per giuslavoristi, che oltre all'Agi vede coinvolti Ordini e Università. Al momento, come ci spiega nel suo editoriale Franco Scarpelli, è il più strutturato e impegnativo programma di scuola per specializzandi avvocati, ma ne nasceranno altri, e il pluralismo delle iniziative impegnate a garantire una elevata qualità professionale non potrà che far bene.