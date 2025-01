Azione di garanzia nel contratto di appalto

Contratto di appalto - Vizi e difformità dell’opera - Riconoscimento da parte dell’appaltatore - Azione di garanzia - Art. 1667 c.c. - Decorso dei termini brevi di prescrizione

Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera, che...