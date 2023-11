Baker McKenzie con Gi Group nell’acquisizione delle attività europee di Kelly Services

Baker McKenzie ha assistito Gi Group Holding, multinazionale italiana leader nel settore dei servizi al lavoro, nell’acquisizione delle attività europee di Kelly Services Inc, uno dei principali player internazionali del settore, quotata sul mercato Nasdaq del New York Stock Exchange.



L’operazione riguarda l’acquisto dello staffing business di Kelly in 14 giurisdizioni europee ed il relativo perfezionamento è previsto entro il primo trimestre del 2024, subordinatamente all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni di natura regolamentare nonché alle altre condizioni previste negli accordi contrattuali.



Baker McKenzie ha seguito l’operazione con un team multi giurisdizionale guidato dal partner Pietro Bernasconi (in foto a sx), dalle counsel Alessandra Calabrese (in foto al centro) e Federica Longo (in foto al centro), e dagli associate Margherita Pasi, Giacomo Lamperti ed Emanuele della Santa nonché dal partner Phelim O’Doherty e dall’associate Oliver Feslier Holmes dell’ufficio Baker di Londra.



Dario Dell’Osa (in foto a dx), Chief Legal Officer di Gi Group, e Sara Leone, Legal Counsel, hanno coordinato e supportato le attività di assistenza per conto di Gi Group Holding, mentre Kelly è stata assistita da DLA Piper, con gli studi di New York e Londra.