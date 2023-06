Banca AideXa, nuovo aumento di capitale e rinnovo organi sociali

A coordinare le operazioni, il Team Legal interno guidato da Isabella Corradini, Chief Legal & Corporate Affairs



Isabella Corradini e Gregorio Bertin









Banca AideXa ha portato a termine l'iter per la sottoscrizione del nuovo aumento di capitale da 20 milioni di euro volto a rafforzare i ratio patrimoniali della fintech milanese in una fase di intensa crescita. L'Assemblea degli Azionisti di Banca AideXa ha, altresì, eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.



Il Team Legal interno di Banca AideXa, guidato da Isabella Corradini, Chief Legal & Corporate Affairs, ha seguito i profili legali e regolamentari del processo che ha portato all'aumento di capitale e al rinnovo degli organi sociali.



L'avvocato Corradini, è entrata in Banca AideXa fin dalla sua fondazione nel 2020 e ha seguito il procedimento di autorizzazione alla licenza bancaria di Banca AideXa da parte della BCE. Vanta un'esperienza ventennale in materia bancaria e finanziaria.



In precedenza ha ricoperto il ruolo di General Counsel & Corporate Secretary in doNext S.p.A. (doValue group), Senior Legal Counsel in HSBC Bank plc (branch di Milano) e Senior Associate in BonelliErede per un decennio. Al fianco di Isabella Corradini, l'avvocato Gregorio Bertin, che ha maturato un'esperienza quinquennale in materia di regolamentazione bancaria e finanziaria e ha lavorato in BonelliErede nel dipartimento Banking, Financial & Insurance Regulation è, ad oggi, Claims Manager & Legal Counsel di Banca AideXa.