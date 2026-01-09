Banca: il conto anticipi può rappresentare una forma di finanziamento
In questo caso il saldo del cosiddetto conto anticipi rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato
Il Tribunale di Siena ( sentenza 10 dicembre 2025, n. 719) si sofferma in sentenza, tra l’altro, sul rapporto tra conto corrente ordinario e conto anticipi. Nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio a esso collegato, denominato frequentemente come “conto anticipi su effetti salvo buon fine”, in esecuzione di un’operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi...