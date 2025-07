Banche: ok dalla Camera all’obbligo di stipulare un conto corrente, il testo passa al Senato

L’Aula della Camera ha approvato all’unanimità (254 i sì e nessun no) la proposta di legge che stabilisce l’obbligo per le banche di stipulare contratti di conto corrente, insieme al divieto di recedere dai contratti in essere in presenza di saldi attivi, salvo che per motivi legati all’osservanza delle norme in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

Il provvedimento deve andare ora all’esame del Senato e introduce nel codice civile il nuovo articolo 1857-bis, sull’apertura e la chiusura di...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi