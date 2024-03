Basta aggressioni agli avvocati, l’Aiga chiede un intervento normativo urgente

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati esprime sgomento e preoccupazione per l’ennesima aggressione avvenuta in danno di un avvocato. È di ieri la notizia che un collega del Foro di Cassino è stato costretto al ricovero ospedaliero per le lesioni procurate dalla violenta aggressione di un soggetto sua controparte in una banale causa di sfratto. La gravità di questo episodio richiama l’attenzione sulle sempre più frequenti intimidazioni e aggressioni rivolte agli avvocati nel corso del loro lavoro...

