B&C Legal Corporate: Francesco De Luca e Cristiana Fani entrano come equity partner

Gli avvocati Francesco Luigi De Luca e Cristiana Fani fanno il loro ingresso in B&C Legal Corporate in qualità di equity partner, andando ad ampliare il team di professionisti dello studio, integrando nuove competenze e potenziando alcune delle practice già attive in studio.

Cristiana Fani è esperta in materia di diritto degli affari e delle proprietà industriale e presta assistenza giudiziale e stragiudiziale a società del settore fashion, dell’illuminotecnica, del riscaldamento, della componentistica industriale, della cosmetica e del food & beverage, occupandosi sia degli aspetti legati alla proprietà intellettuale e industriale, sia degli aspetti più attinenti alla trattativa commerciale e agli eventuali aspetti patologici anche di carattere cross-border. Fa il proprio ingresso in studio insieme a Cristiana Fani, l’avvocato Elena Rossello, che collabora strettamente da oltre un decennio con Cristiana Fani, occupandosi di diritto del commercio internazionale e diritto della concorrenza. Elena Rossello si occupa inoltre di processi di digitalizzazione e sviluppo dell’e-commerce ed è attiva anche in ambito contenzioso e arbitrale.

Francesco Luigi De Luca è esperto in materia di verifiche fiscali e contenzioso tributario, anche con profili penali tributari. È presidente di Organismi di Vigilanza 231 in importanti società. Entrano a far parte dello studio anche gli avvocati Alessandro Falco e Silvia Zhang, che collaborano da anni con Francesco.

“L’ingresso di Cristina e Francesco e dei loro colleghi - commenta Maria Adele De Luca, senior partner- è per noi un importante segnale di crescita e progressione dello studio. Grazie al loro arrivo riusciremo ad offrire a tutti i clienti dello studio, compresi quelli che sono già assistiti da Cristiana, Francesco e dai loro colleghi, un’assistenza ancora più qualificata e ampliata, in alcuni ambiti, aggiungendo alla nostra offerta nuovi servizi.“