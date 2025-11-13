Bechtle acquisisce Nuovamacut Automazione: tutti gli advisors

Pietro Cavasola, Gerardo Carbonelli, Noemi Foà

TeamSystem ha completato la cessione di Nuovamacut Automazione, società attiva nelle soluzioni CAD e PLM e principale partner Dassault Systèmes Solidworks dell’area mediterranea, in favore di Bechtle, tra i principali fornitori di servizi IT e soluzioni PLM in Europa.

Bechtle, società tedesca con estesa presenza internazionale, è stata assistita da CMS, con un team multidisciplinare che ha seguito l’operazione di acquisizione in tutte le sue fasi guidato dai partner Pietro Cavasola e Tobias Schneider, con il supporto dei partner Italo De Feo per i profili IT, IP e privacy, Giacomo Cavasola per i profili corporate e Paolo Scarduelli per i profili relativi al c.d. golden power, nonché dall’associate Rocco Viggiano per gli aspetti corporate, dai senior associate Ilaria Romano e Gian Marco Lettieri per gli aspetti giuslavoristici, dai senior associate Annalisa Pistilli e Pasquale Distefano per gli aspetti IT, IP e privacy e dal counsel Davide Marchetta per la compliance. Per gli aspetti fiscali, CMS ha operato con il partner Fabrizio Alimandi, il senior associate Lorenzo Serena e l’associate Domenico Palange.

TeamSystem è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, che ha seguito tutti gli aspetti legali del processo di vendita, con un team multidisciplinare guidato dal partner Gerardo Carbonelli, coadiuvato per gli aspetti M&A dalla counsel Olympia Noemi Foà, dal senior associate Graziano Cucchi e dall’associate Francesca Leoni, per gli aspetti Golden Power dal partner Francesco Salerno e dall’associate Marco Grantaliano, per gli aspetti labour dal partner Emanuele Panattoni e dalla managing associate Paola Cavalli e per gli aspetti IP e IT dall’of counsel Raffaello Stefano De Marco e dall’associate Silvio Vicentini.

Per Teamsystem ha altresì agito il team in-house, guidato dal Direttore Affari Legali Gian Maria Esposito.

L’acquisizione di Nuovamacut rafforza ulteriormente le sinergie di Bechtle con partner tecnologici come Dassault Systèmes e HP, ampliando l’offerta in ambito CAD, PLM e additive manufacturing.

Per gli aspetti finanziari, Bechtle si è avvalsa della consulenza di RSM.