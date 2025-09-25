Bending Spoons acquisisce Vimeo per 1,38 miliardi di dollari

Riccardo Traina, Francesca Ferrero

Vimeo Inc. (NASDAQ: VMEO), una delle principali piattaforme video per le imprese a livello globale, ha annunciato nei giorni scorsi di aver raggiunto un accordo per essere acquisita da Bending Spoons, tech company italiana, con base a Milano, in forte crescita. La transazione ha un valore complessivo di circa 1,38 miliardi di dollari.

Secondo i termini dell’accordo, gli azionisti di Vimeo riceveranno 7,85 dollari per ogni azione ordinaria posseduta, prezzo che rappresenta un premio del 91% rispetto alla media ponderata dei 60 giorni precedenti la chiusura del mercato al 9 settembre 2025.

Al termine dell’operazione, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2025, Vimeo non sarà più quotata sul mercato azionario.

Trevisan & Cuonzo, con la partner Francesca Ferrero, il counsel Riccardo Traina Chiarini e gli associate Carolina Citterio e Carlo Colaci, ha supportato il team legale di Latham & Watkins LLP per i profili di proprietà intellettuale in Italia, assistendo Bending Spoons nell’acquisizione di Vimeo.

Gli advisor finanziari dell’operazione sono stati J.P. Morgan e Wells Fargo in qualità di joint lead financial advisor, e BNP come financial advisor. La due diligence fiscale e finanziaria è stata condotta da EY Advisory ed EY SLT.

“Siamo orgogliosi di aver supportato Latham & Watkins e il team legale interno di Bending Spoons in un’operazione di grande rilievo – ha dichiarato Francesca Ferrero partner di Trevisan & Cuonzo -. Il nostro contributo alla due diligence in ambito IP testimonia non solo la solidità della nostra expertise, ma anche il ruolo sempre più strategico degli asset immateriali nelle operazioni di M&A. Un contesto che conferma il posizionamento di Trevisan & Cuonzo come punto di riferimento nella consulenza legale in materia di proprietà intellettuale, con un focus crescente in ambito corporate e tecnologico.”

Trevisan & Cuonzo, fondato nel 1993, è uno dei più noti studi italiani in materia di diritto commerciale e della proprietà intellettuale. Con 11 partners e un team di 40 professionisti è oggi uno dei principali attori tra gli studi legali europei che si occupano di innovazione, assistendo molte tra le società tecnologicamente più avanzate del mondo. La sua clientela spazia in molteplici settori, tra cui elettronica, chimica, automotive, alimentare, agricoltura, energie rinnovabili, industria farmaceutica, information technology e fashion. Lo Studio ha sedi a Milano, Roma, Parma e Bari.