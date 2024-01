Beneficenza, con il Ddl Ferragni doppi adempimenti per gli Ets

Nuove misure in tema di trasparenza per le iniziative di beneficenza. Il disegno di legge, atteso oggi all’esame del Consiglio dei ministri, punta ad assicurare l’affidabilità delle pratiche commerciali di produttori e professionisti nel caso in cui parte dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti sia destinata a scopi benefici.

Si tratta di un’iniziativa nata in risposta al caso Ferragni, balzato all’attenzione mediatica per la mancanza di chiarezza sull’utilizzo dei proventi incassati nell’ambito...