BIP acquisisce VERCO e rafforza il proprio impegno nella sostenibilità

Ludovico Bianchi di Giulio, Paolo Nastasi









BIP, multinazionale di consulenza, annuncia l’acquisizione di Verco, società inglese attiva nel settore dell’energia e della sostenibilità che fornisce soluzioni a zero emissioni di CO2 alle organizzazioni in molteplici settori: industriale, pubblico, retail e immobiliare.



Verco è una azienda B Corp. che supporta le imprese per ridurre il loro impatto ambientale attraverso strategie net zero e piani di transizione “data-driven”. BIP ribadisce così l’impegno nell’ambito della sostenibilità e del cambiamento climatico arricchendo il proprio network di partner strategici con esperienza internazionale. Gli oltre 80 professionisti di Verco si uniranno agli esperti del Centro di Eccellenza Sustainability di BIP per offrire un servizio più integrato per la salvaguardia e il rispetto della società e del pianeta.



L’operazione rientra nella più ampia strategia di crescita non organica del Gruppo BIP, che mira ad ampliare la propria copertura geografica, l’offerta di tecnologie all’avanguardia, e di competenze e talenti internazionali sul mercato globale. Oltre che nel Regno Unito, BIP sta valutando numerose opzioni, con particolare riferimento a Francia e Germania.



“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Verco, un’organizzazione che riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni per un futuro a zero emissioni di CO2 - dichiara Danilo Perrucci, Partner e Head of Sustainability & Energy Management Global Department di BIP -. In questo periodo storico in cui gli effetti dannosi del cambiamento climatico si manifestano in modo costante, intendiamo valorizzare le nostre competenze per soddisfare la crescente domanda di supporto per il net zero e la sostenibilità in una vasta gamma di settori aziendali”.



“Siamo lieti di entrare nel Gruppo BIP. La nostra visione è quella di offrire soluzioni per un mondo a zero emissioni di CO2 e realizzare progetti concreti per gli obiettivi globali, costruendo una comunità di professionisti appassionati ed entrando in collaborazioni e partnership a lungo termine. Siamo estremamente orgogliosi dei progressi compiuti finora e ora, rafforzati dall’esperienza di BIP, siamo pronti a portare la nostra visione a livelli ancora più elevati” afferma Dave Worthington, Managing Director di Verco.



Nell’operazione, BIP è stata assistita dallo studio legale Allen & Overy, con un team guidato da Paolo Nastasi (Partner), e composto da Enrico Roveda (Associate), Davide Cinefra (Associate) e Chiara Basile Baldassarre (Trainee) della sede di Milano, nonché da Harsh Pais (Partner), Gareth Banfield (Counsel), Andrew Pang (Associate) e Frederic Pilkington (Associate) della sede di Londra.



KPMG ha seguito tutte le attività di due diligence legale, giuslavoristica, fiscale e finanziaria, con un team guidato da Lorenzo Brusa, Sabrina Pugliese e Valeria Peccerillo, e composto da Matteo Ghislandi, Cosimo Garofalo, Simone Conti e Claudia Pussini.



Da parte di BIP, le attività legali sono state coordinate dal Group General Counsel Lodovico Bianchi Di Giulio mentre il Team M&A guidato dal Managing Partner Andrea Airaghi e composto da Giovanni Errante Parrino (Director) e Stefano Luciano (Manager) ha seguito tutte le fasi dell’operazione sino al closing.



Verco è stata assistita da Waypoint Partners, Lee & Thompson LLP, Parisi Tax LLP e Francis Clark LLP.