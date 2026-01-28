Bip Law and Tax apre il dipeartimento Real Estate & Town Planning e cresce mel Corporate M&A con l’ingresso di Bisceglie e Rosemarie Serrato e un tema di noveprofessionisti

Vito Bisceglie, Rosemarie Serrato

BIP Law and Tax, lo Studio Legale e Fiscale partecipato dalla multinazionale di consulenza BIP e guidato dalla Managing Partner Stefania Radoccia, prosegue nel proprio percorso di consolidamento e crescita, annunciando l’avvio nuovo Dipartimento di Real Estate & Town Planning e l’ingresso degli equity partner Vito Bisceglie e Rosemarie Serrato, che, assieme ad un team di nove professionisti, opereranno in modo integrato tra le sedi di Milano e Roma.

Vito Bisceglie guiderà il Dipartimento Real Estate & Town Planning e andrà ad integrare il Dipartimento Corporate M&A guidato da Alessandro Piermanni. Assiste aziende e imprenditori, primarie società di gestione del risparmio italiane, investitori istituzionali nazionali e stranieri, fondi di private equity, nell’ambito di complesse operazioni di investimento/disinvestimento, acquisizione/cessione e/o di finanziamento, realizzate anche attraverso strutture e strumenti finanziari innovativi. In tale contesto, ha maturato una specifica expertise in operazioni che vedono coinvolti FIA e veicoli di altro tipo, coordinando il team multidisciplinare coinvolto e curando tutte le fasi del relativo progetto, da quella di strutturazione del deal e istituzione del veicolo a quella di negoziazione e perfezionamento dei relativi accordi.

Ha, inoltre, una significativa esperienza nel comparto healthcare. In tale ambito ha curato i profili legali di alcune tra le più importanti operazioni straordinarie realizzate in Italia negli ultimi anni, assistendo clienti (investitori, erogatori di servizi anche di matrice cooperativa, soggetti finanziatori ed enti e casse previdenziali) sia nell’ambito di operazioni di investimento ed acquisizione (nonché di ristrutturazione e razionalizzazione) di singole aziende o presidi ovvero di portafogli, che con riferimento alla disciplina del soggetto e delle attività tipiche.

Rosemarie Serrato coordinerà la practice di Town Planning. È specializzata in diritto amministrativo, urbanistico, ambientale e regolatorio, con una consolidata esperienza nella gestione di complessi progetti di rigenerazione urbana e riqualificazione immobiliare. Assiste investitori istituzionali e operatori privati in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi relativi ai grandi sviluppi immobiliari, dalla due diligence, alla strutturazione di piani attuativi e delle relative convenzioni urbanistiche, fino al rilascio dei titoli edilizi e delle autorizzazioni rilevanti. La sua esperienza comprende anche la valorizzazione e dismissione di patrimoni immobiliari e progetti di social housing, fornendo assistenza a SGR e società di trasformazione urbana lungo l’intero ciclo delle operazioni. Dispone, inoltre, di una solida competenza nei settori energy e public procurement, presidiando i relativi profili regolatori e supportando i clienti nelle procedure di interlocuzione con le amministrazioni di riferimento, nonché in quelle di gara per l’aggiudicazione di appalti e grandi opere pubbliche.

Con Bisceglie e Serrato entra in BIP Law and Tax un team di sei collaboratori per i profili transactional (tra cui Elena Granati, Andrea Lombardi, Vanessa di Leo, Carla Giacona e Luigi Maria Romano), e tre (tra cui Sara Petricciuolo), per i profili di diritto urbanistico ed amministrativo.

Stefania Radoccia, managing partner di BIP Law and Tax, commenta: “L’ingresso di Vito Bisceglie, Rosemarie Serrato e del loro team rappresenta un ulteriore tassello strategico nel percorso di crescita di BIP Law and Tax e nella costruzione di un modello di consulenza d’avanguardia. L’avvio del nuovo Dipartimento Real Estate & Town Planning consente di offrire una risposta ancora più strutturata e completa per i nostri clienti, proseguendo nell’implementazione di un modello integrato in cui le competenze tecniche d’eccellenza, la conoscenza approfondita dell’industry di riferimento e l’utilizzo di modelli innovativi di project management e di organizzazione dei servizi e dei gruppi di lavoro, consentono di presidiare e governare operazioni complesse e generare valore aggiunto per i clienti”.

In una nota congiunta, Vito Bisceglie e Rosemarie Serrato spiegano: “Il mercato dei servizi legali sta attraversando una fase di profonda trasformazione che impone modelli di consulenza (legale e non) sempre più peculiari, capaci, da un lato, di interpretare criticamente le complessità normative e operative in funzione delle esigenze del cliente e, dall’altro, di fattorizzare al meglio il sempre più attuale utilizzo delle nuove tecnologie. Il progetto di Stefania di creare uno Studio stand alone ma pienamente integrato nell’ecosistema BIP, ci è sembrato il contesto migliore per portare la nostra esperienza in una realtà fortemente dinamica ed innovativa, il cui pay off, non a caso, è proprio “Here to Dare”.

Ad oggi la creazione di un gruppo di lavoro di eccellenza, seppur con un approccio legato all’industry di riferimento che vede coinvolte practice complementari (quali il tax, il finance ed il regolamentare), non è probabilmente più sufficiente per rispondere al meglio alle esigenze della clientela, soprattutto nell’ambito delle operazioni più complesse. Diventa sempre più importante la sinergia non solo tra practice legali, ma anche con professionisti che assistono la medesima clientela sotto profili diversi da quelli legali, ma il cui ruolo è altrettanto essenziale.

Anche grazie alla reciproca “contaminazione” con gli ulteriori professionisti del Gruppo, il nostro obiettivo è l’implementazione di modelli operativi che, da un lato, consentano di supportare i clienti in modo altamente qualificato, strutturato e con una visione d’insieme, nel governo delle operazioni più articolate e, dall’altro, nelle attività ricorrenti, di coniugare la qualità dei nostri servizi con la sempre più crescente richiesta di efficienza dal mercato dei servizi di consulenza.”