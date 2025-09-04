Bip Law and Tax inaugura il dipartimento di Public Law e la nuova sede di Palermo con l’ingresso della nuova Equity Partner Francesca Isgrò e del suo team

Francesca Isgrò

BIP Law and Tax, lo Studio Legale e Fiscale partecipato dalla multinazionale di consulenza BIP e guidato dalla Managing Partner Stefania Radoccia, annuncia l’apertura del dipartimento di Public Law con l’ingresso della nuova equity partner Francesca Isgrò, che ne coordinerà le attività da Roma.

Cassazionista con oltre vent’anni di esperienza, Isgrò ha ricoperto il ruolo di Equity Partner e responsabile nazionale del dipartimento di diritto amministrativo di PwC TLS dopo un lungo e consolidato percorso nello stesso ruolo nella sede italiana di Orrick, Herrington & Sutcliffe. Oltre ad aver ricoperto vari incarichi in board di società quotate, vanta un track record consolidato nella consulenza a pubbliche amministrazioni, società partecipate e primari gruppi industriali, in particolare nei settori dei lavori, servizi e forniture pubbliche, partenariati pubblico-privati, concessioni e progetti finanziati anche da fondi strutturali europei.

Con Isgrò, si unisce allo studio un team di 10 professionisti esperti di diritto amministrativo, giudiziale e stragiudiziale, con particolare riguardo agli appalti e contratti pubblici (project financing, concessioni, etc.) in relazione tra gli altri alle infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali, ai trasporti, ai servizi pubblici locali e ai settori regolamentati. Il team è diviso tra l’ufficio della capitale e Palermo, inaugurando quindi l’apertura della nuova sede siciliana. Qui le attività saranno gestite insieme al partner Claudio Costantino, avvocato Cassazionista con consolidata expertise in materia di diritto amministrativo e di appalti e contratti pubblici e con pluriennale esperienza nell’ambito dell’assistenza tecnica su finanziamenti pubblici, europei, nazionali e regionali.

Il team di professionisti, presente su tutto il territorio nazionale, vanta competenze specialistiche distintive sul mercato in grado di rafforzare e consolidare la capacità dello Studio nel prestare assistenza in favore di primarie amministrazioni e società pubbliche, nonché operatori economici privati sia in ordine al supporto legale nella strutturazione e attuazione di progetti infrastrutturali complessi e programmi di investimento - anche finanziati su fondi europei e nazionali - sia nella risoluzione di problematiche giuridiche afferenti alle procedure ad evidenza pubblica e all’esecuzione di contratti pubblici.

“L’ingresso di nuovi professionisti arricchisce ulteriormente il patrimonio di competenze che mettiamo a disposizione dei nostri clienti. L’avvio del dipartimento di Public Law rappresenta una scelta strategica per lo studio, che rafforza così la propria capacità di presidiare nuovi ambiti, oltre a nuovi territori grazie anche alla sede di Palermo” commenta Stefania Radoccia, Managing Partner di BIP Law.

“Il mercato oggi richiede sempre più una consulenza specializzata e trasversale, in grado di supportare investitori, imprese e pubbliche amministrazioni nella gestione giuridica e strategica di progetti complessi e in questo contesto, il diritto amministrativo rappresenta un driver strategico e imprescindibile per l’attuazione di politiche di sviluppo economico. La condivisione di un progetto comune con BIP Law and Tax, fondato sull’integrazione delle competenze legali pubblicistiche con l’expertise maturate da BIP nell’ambito dei processi di innovazione e trasformazione della PA e dei soggetti economici a vario titolo coinvolti, consentirà di prestare un servizio d’eccellenza orientato alla generazione di valore per i nostri Clienti” dichiara Francesca Isgrò.