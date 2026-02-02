BIP LAW and TAX LANCIA il dipartimento WHITE COLLAR, INVESTIGATIONS & COMPLIANCEcon l’ingresso di JEAN-PAULE CASTAGNO E ANDREA ALFONSO STIGLIANO

Jean-Paule Castagno

BIP Law and Tax annuncia l’ingresso dell’equity partner Jean-Paule Castagno e di Andrea Alfonso Stigliano, che daranno vita – insieme ai professionisti Chiara Bettinzoli e Andrea Menozzi – al nuovo Dipartimento White Collar, Investigations & Compliance.

L’ingresso si inserisce nel percorso di crescita di BIP Law and Tax, guidato da Stefania Radoccia, e rafforza un modello di leadership orientato all’innovazione, all’integrazione delle competenze e a una visione evoluta del ruolo del diritto a supporto delle imprese.

Il nuovo Dipartimento nasce per rispondere all’evoluzione del diritto penale d’impresa, oggi sempre più integrato nella fisiologia aziendale. Il penalista affianca le imprese come partner strategico nella prevenzione dei rischi, nella gestione delle decisioni sensibili e nello svolgimento di indagini interne, dialogando con un perimetro sempre più ampio di funzioni aziendali.

Accanto ai tradizionali profili di rischio penale, le imprese devono oggi affrontare nuove complessità legate a supply chain globali, ESG, cybersecurity, intelligenza artificiale, sistemi di pagamento, sanzioni internazionali e meccanismi di whistleblowing. In questo contesto, BIP Law and Tax propone un’assistenza integrata che combina competenze legali e fiscali con l’advisory, inserendo il presidio del rischio penale all’interno di progetti di transformation, governance, controllo dei rischi e innovazione organizzativa e tecnologica.

“Il diritto penale d’impresa oggi non è più solo gestione dell’emergenza, ma uno strumento di governo consapevole della complessità - commenta Jean-Paule Castagno. - Entrare in BIP Law and Tax significa contribuire a un progetto che mette il penalista al fianco delle imprese in una fase di profondo cambiamento, con un approccio integrato e orientato alla prevenzione”.

“La nascita del Dipartimento White Collar, Investigations & Compliance rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita - aggiunge Stefania Radoccia. - Vogliamo accompagnare le imprese con soluzioni che uniscano visione strategica, competenze multidisciplinari e una forte attenzione ai valori della responsabilità, della governance e della sostenibilità”.